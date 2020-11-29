Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Захарова ответила на призыв Германии говорить с Россией с позиции силы 

РИА Новости и ещё 21 8 минут назад
Захарова ответила на призыв Германии об РФ
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны ФРГ о переговорах с Россией с позиции силы, отметив, что Германия находится в позиции "зависимой страны".
Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы": "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".

"Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — "зависимой страны в сфере безопасности". И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что в Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что " говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ". Кроме того, она отметила, что "складированное в ФРГ" американское ядерное оружие — это "сила, а тоже не своя".

"Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность", — заключила она.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией с позиции силы, напомнив, что это уже приводило к трагическим последствиям для мира.
Видео дня. Мужчина поджёг самодельную «незамерзайку» в лифте и чуть не погиб
Последние новости
Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни Названа причина госпитализации Светланы Светличной Названа причина госпитализации Светланы Светличной
Комментарии 281
Политика , В мире , Мария Захарова , Министерство обороны , Бундестаг , МИД , Берлин , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
Происшествия
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
00:16
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
В мире
Могила Диего Марадоны попала на видео
02:26
Могила Диего Марадоны попала на видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение