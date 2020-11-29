Захарова ответила на призыв Германии об РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны ФРГ о переговорах с Россией с позиции силы, отметив, что Германия находится в позиции "зависимой страны".
Несколько дней назад глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Бундестаге призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы": "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".
"Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции — "зависимой страны в сфере безопасности". И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что в Германии расположен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что " говорит о соответствующем характере американского присутствия в ФРГ". Кроме того, она отметила, что "складированное в ФРГ" американское ядерное оружие — это "сила, а тоже не своя".
"Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает "слабость, несостоятельность, некомпетентность", — заключила она.
Ранее в Минобороны РФ прокомментировали слова главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о диалоге с Россией с позиции силы, напомнив, что это уже приводило к трагическим последствиям для мира.