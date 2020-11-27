Захарова заявила о разрушении репутации ОЗХО

Захарова заявила, что «ее (ОЗХО) репутация, наши дорогие западные партнеры, уже подорвана давно вами же», передает РИА «Новости»

«Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии», — добавила она.

Дипломат подчеркнула, что «это не просто уничтожило ее авторитет», а «в принципе поставило вопрос о ее будущем».

Ранее новые улики с «Новичком» сочли попыткой Германии воскресить «дело Навального».

До этого в правительстве Германии отказались сообщить депутатам парламентской фракции «Альтернатива для Германии» точный состав яда, якобы примененного в инциденте с Навальным.

При этом в кабмине ФРГ утверждают, что в ситуации с блогером якобы присутствуют и другие предметы со следами вещества из группы «Новичок», помимо бутылки с водой.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила , что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.