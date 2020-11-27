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Захарова заявила о разрушении Западом репутации ОЗХО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Захарова заявила о разрушении репутации ОЗХО
Фото: РИА Новости
Запад давно подорвал репутацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), ее будущее теперь под вопросом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что «ее (ОЗХО) репутация, наши дорогие западные партнеры, уже подорвана давно вами же», передает РИА «Новости».

«Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии», — добавила она.

Дипломат подчеркнула, что «это не просто уничтожило ее авторитет», а «в принципе поставило вопрос о ее будущем».
Ранее новые улики с «Новичком» сочли попыткой Германии воскресить «дело Навального».
До этого в правительстве Германии отказались сообщить депутатам парламентской фракции «Альтернатива для Германии» точный состав яда, якобы примененного в инциденте с Навальным.
При этом в кабмине ФРГ утверждают, что в ситуации с блогером якобы присутствуют и другие предметы со следами вещества из группы «Новичок», помимо бутылки с водой.
Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.
При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.
Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , Леонид Ринк , Александр Сабаев , МИД , ОЗХО , РИА Новости
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