Песков объяснил визит Путина без маски и перчаток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин во время визита в Саров был без маски и перчаток и здоровался за руку.
"Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента", — ответил Песков.
При этом он не стал уточнять, какие именно меры были приняты. Песков не стал отрицать, что пример президента важен для граждан.
"Безусловно, пример — это важно. Но в случае с президентом не надо забывать, что обеспечивается полная безопасность людей, которые встречаются с ним, — это не массовое и бесконтрольное общение", — скал представитель Кремля.
26 ноября президент Владимир Путин прибыл в город Саров Нижегородской области. Кадры прибытия президента показали федеральные каналы. На кадрах видно, как лидер страны без средств индивидуальной защиты пожимает руки встречающим его у трапа людям, в том числе губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.