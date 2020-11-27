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Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина

Алиса Селезнёва
8 минут назад
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года», - сообщили в Кремле.
Как писал «Рамблер», в 2019 году президент России Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию 19 декабря. На мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 человек.
В ходе пресс-конференций Путину обычно задают вопросы как о ситуации в России, в том числе и экономической, так и о внешней политике.
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