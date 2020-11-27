Кремль анонсировал пресс-конференцию Путина

Как писал «Рамблер», в 2019 году президент России Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию 19 декабря. На мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 человек.

В ходе пресс-конференций Путину обычно задают вопросы как о ситуации в России, в том числе и экономической, так и о внешней политике.