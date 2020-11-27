Ещё
Далее:
Читайте также:
Марадона: из личного архива
Марадона: из личного архива Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Кремле рассказали о новом формате пресс-конференции Путина 

Lenta.ru и ещё 20 2 часа назад
Раскрыт новый формат пресс-конференции Путина
Фото: РИА Новости
Новый формат предстоящей 17 декабря большой пресс-конференции президента России Владимира Путина подразумевает, что вопрос главе государства смогут задать не только журналисты, но и остальные граждане. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 27 ноября.

«В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что обработкой вопросов граждан будут заниматься волонтеры. Песков ожидает, что пресс-конференция получится насыщенной и продолжительной по времени.
Ранее сообщалось, что большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря в формате видеоконференции. Глава государства во время мероприятия будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли.
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Последние новости
Трамп согласился покинуть Белый дом при условии Трамп согласился покинуть Белый дом при условии Додон пригрозил вывести молдаван на улицы после слов Санду о Приднестровье Додон пригрозил вывести молдаван на улицы после слов Санду о Приднестровье В России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса В России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЦМТ Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
01:47
Едва не сгоревший заживо в лифте курильщик в РФ попал на видео
Происшествия
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
00:37
Появилось видео Лукашенко в «красной зоне» больницы в Минске
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
00:36
Опубликовано видео задержания бывшего замдиректора ФСИН РФ
Происшествия
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
00:13
Появилось видео мема противостояния Пашиняна с Алиевым
В мире
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
00:58
Разгромившая отдел с алкоголем англичанка попала на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
01:05
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
Происшествия
Новое предложение Жириновского попало на видео
00:28
Новое предложение Жириновского попало на видео
Политика
Опубликовано видео начала учений «Путь разведчика»
02:32
Опубликовано видео начала учений «Путь разведчика»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение