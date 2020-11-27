Раскрыт новый формат пресс-конференции Путина

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Новый формат предстоящей 17 декабря большой пресс-конференции президента России Владимира Путина подразумевает, что вопрос главе государства смогут задать не только журналисты, но и остальные граждане. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , сообщает ТАСС в пятницу, 27 ноября.

«В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что обработкой вопросов граждан будут заниматься волонтеры. Песков ожидает, что пресс-конференция получится насыщенной и продолжительной по времени.