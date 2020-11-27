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Путин не захотел жать руку чиновнику 

Артём Кульша 24 минуты назад
Президент России Владимир Путин и заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Олег Кривошеев неловко пожали друг другу руки. Об этом журналистка Ольга Скабеева сообщила в своем телеграме.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Путин совершил рабочую поездку в город Саров Нижегородской области. Там он среди прочего посетил ВНИИЭФ и осмотрел его разработки, в том числе ознакомился с цифровыми продуктами корпорации «Росатом».
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Кривошеев, замдиректора института по технологиям полного жизненного цикла, рассказал главе государства о гражданских разработках учреждения, в частности, о системе цифровизации производственных процессов для различных отраслей промышленности.
По окончании общения Путин протянул ему кулак, чтобы тот, вероятно, стукнул по нему своим, а Кривошеев протянул президенту раскрытую ладонь. Тогда Путин раскрыл свою, и они пожали друг другу руки.

«Неловкость приветствий коронавирусной эпохи. Собеседник Путина сориентироваться не успел», — прокомментировала Скабеева.

Изначально Путин должен был посетить Саров еще 25 ноября, однако в тот день поездка была отложена из-за нелетной погоды в городе. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что эпидемиологическая ситуация в Сарове контролируется более эффективно, потому что город является закрытым территориальным образованием, а Путин возвращается в более активный график командировок, потому что наработки и принимаемые меры по обеспечению эпидемиологической безопасности позволяют ему активнее передвигаться по стране.
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Политика , Видео
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