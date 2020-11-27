Новое предложение Жириновского попало на видео 

Лидер партии "ЛДПР" Владимир Жириновский выступил с эмоциональной речью по поводу прививки от COVID-19. Политик считает, что непривитым от коронавирусной инфекции депутатам нечего делать в Государственной Думе.

"Никого не допустить сюда в VIII созыв, кто не сделает прививку. Они не хотят заботиться о своем здоровье. Как им поручить заботу о здоровье всей страны? Как поручить им? Посмотрите, все в масках сидите! Кто вас просил? Неверов без маски, видите? Правящая партия. Видите? Весь мир в маске", — заявил с трибуны Жириновский.

Ранее Владимир Вольфович уже высказывался о необходимости прививки от коронавируса.