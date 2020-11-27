Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Новое предложение Жириновского попало на видео 

Вадим Дроздов 44 минуты назад
Лидер партии "ЛДПР" Владимир Жириновский выступил с эмоциональной речью по поводу прививки от COVID-19. Политик считает, что непривитым от коронавирусной инфекции депутатам нечего делать в Государственной Думе.
"Никого не допустить сюда в VIII созыв, кто не сделает прививку. Они не хотят заботиться о своем здоровье. Как им поручить заботу о здоровье всей страны? Как поручить им? Посмотрите, все в масках сидите! Кто вас просил? Неверов без маски, видите? Правящая партия. Видите? Весь мир в маске", — заявил с трибуны Жириновский.
Ранее Владимир Вольфович уже высказывался о необходимости прививки от коронавируса.
Политика , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
01:05
Видео махинаций с «мертвыми душами» в ВУЗе Якутии
Происшествия
Новое предложение Жириновского попало на видео
00:28
Новое предложение Жириновского попало на видео
Политика
Опубликовано видео начала учений «Путь разведчика»
02:32
Опубликовано видео начала учений «Путь разведчика»
Армия
Появилось видео встречи Лаврова и Лукашенко
02:48
Появилось видео встречи Лаврова и Лукашенко
Политика
Видео заявления Собянина про новогоднюю ночь
02:12
Видео заявления Собянина про новогоднюю ночь
Новости Москвы
Испытания ракеты «Циркон» попали на видео
00:19
Испытания ракеты «Циркон» попали на видео
Армия
Суд над владельцем «Зимней вишни» попал на видео
01:52
Суд над владельцем «Зимней вишни» попал на видео
Происшествия
Встреча военных РФ и Азербайджана попала на видео
00:21
Встреча военных РФ и Азербайджана попала на видео
Армия
Задержание пранкера-мотоциклиста попало на видео
00:57
Задержание пранкера-мотоциклиста попало на видео
Происшествия
Спасенный из ловушки кот попал на видео
00:38
Спасенный из ловушки кот попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение