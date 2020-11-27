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Появилось видео встречи Лаврова и Лукашенко 

Вадим Дроздов 1 час назад
26 ноября в Минске состоялась встреча действующего президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Стороны обменялись мнениями о состоянии отношений с Европейским союзом, обсудили возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, а также перспективы формирования Большого Евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов. Начал встречу Лавров с того, что передал "приветы" от Путина.
«Прежде всего приветы от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде. Особенно ваши договоренности в Сочи», — сказал Сергей Лавров.
Политика , Видео
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