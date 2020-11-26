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Путин поправил нижегородского губернатора, назвавшего нынешнее время «тяжелым» 

ТАСС 1 час назад
Путин поправил российского губернатора
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин не считает, что имеющиеся проблемы дают основание считать нынешнее время "тяжелым".
На встрече с главой государства, посетившим в четверг город Саров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил Путина за приезд в регион в это "тяжелое время".

"Почему тяжелое?" — удивился президент. "Есть проблемы…" — продолжил Путин, однако Никитин завершил фразу за президента: "…но мы с ними справляемся".

Глава государства утвердительно кивнул, и встреча продолжилась докладом губернатора, первой темой которого стала ситуация с коронавирусом в регионе.
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Политика , Нижегородская Область , Саров
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