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Кремль не обратил внимания на новую статью о разговоре Путина и Макрона 

РИА Новости 1 час назад
«Не обратили»: Кремль о «сливе» разговора Путина и Макрона
Фото: РИА Новости
В Кремле не обратили внимания на публикацию французского издания Challenges, которое приводит детали разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Издание Challenges со ссылкой на дипломатический источник ранее сообщило, что в ходе телефонных переговоров 7 ноября Путин попросил Макрона, чтобы Франция, в частности Институт Пастера, помогла России в производстве вакцины против COVID-19.

"Нет. Не обратили", — сказал Песков.

Последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 16 ноября. По данным Кремля, тогда лидеры обсудили ситуацию в Нагарном Карабахе, а также "некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе".
Доверительные отношения Путина и Макрона под угрозой
А 7 ноября помимо этих вопросов президенты обсудили и тему борьбы с коронавирусом. После этого разговора Кремль сообщил, что "высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин".
В России разрабатываются три вакцины от коронавируса, две из них уже доказали свою эффективность. Так, вакцина центра Гамалеи уже запускается в массовое производство, которое организовано на территории России.
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