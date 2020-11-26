В Кремле отреагировали на ультиматум Путину

Президенту России Владимиру Путину не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед в связи с ситуацией в Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В понедельник, как сообщал «Рамблер», бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан попросил Путина сделать шаг назад к переподписанию минских соглашений во имя урегулирования ситуации в Донбассе.

«Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед. Надо выполнять взятые на себя обязательства. Здесь все предельно просто», — прокомментировал сегодня Песков.

Он заявил, что рассуждения относительно шагов назад и подмены одних договоренностей другими, эфемерными, являются завуалированными попытками дезавуировать имеющиеся договоренности и не способствуют выходу на трек урегулирования, а отбрасывают назад.

23 ноября Богдан заявил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского жестко кинула Путина, не выполнив взятое на себя обязательство по созданию переговорной группы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.