Некоторые люди хотят разрушить доверительные отношения между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. На это указывает попытка исказить суть переговоров лидеров двух стран, заявил дипломатический источник газеты «Коммерсантъ» в Москве.

По его словам, во Франции имеются «определенные круги, которым не нравится конструктивный характер российско-французского диалога».

«Эти круги заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией, с использованием самых низкопробных приемов, в том числе прямого подлога и клеветы», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что российские власти надеются на скорое прекращение этих «неподобающих спекуляций».

Источник также заметил, что публикация в прессе стенограмм телефонных переговоров Путина и Макрона «не предусмотрена международным протоколом и дипломатическим этикетом», однако за последние месяцы это происходит уже второй раз. «Особую озабоченность вызывает утверждение автора со ссылкой на неназванный "дипломатический источник" об аутентичности материала. На самом же деле в СМИ вновь попало сознательно искаженное содержание беседы глав государств», — отметил собеседник «Коммерсанта».