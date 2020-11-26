Депутат в малиновом пиджаке попал на видео

Максим Баранов - это опытный блогер, который недавно стал депутатом. На его Youtube-канале более 11 тысяч подписчиков. Большая часть его видео посвящена единоборствам. А недавно у Максима начали появляться ролики социальной направленности. Например, он оказывал помощь в качестве волонтера во время самоизоляции. А также помогал с ремонтом дорог еще до получения должности депутата.