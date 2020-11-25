Поклонская предложила сажать министров 

В словах депутата Государственной думы Натальи Поклонской о том, что не справившиеся со своей работой министры должны сидеть в тюрьме, лишь доля шутки. Об этом она сама сообщила в своем телеграме.

Сегодня парламентарий опубликовала юмористическое видео, в котором смонтированы отрывки из разных ее интервью, кадры из мультсериала «Том и Джерри» и фильма или сериала с участием актера Дэнни ДеВито, а также кадры с совами и котом.

Сначала Поклонская сообщает, что, если бы она была прокурором, министры, которые не справились со своими должностными обязанностями и выделили средства федерального бюджета куда-то не туда, были бы не уволены, а сидели бы в тюрьмах. После этого на экране появляются совы, выглядящие озадаченными, с подписью «Кабмин».

Следом депутат заявляет, что должна написать рапорт на восстановление ее в должности прокурора Крыма. После этого кот с подписью «Министр» убегает, а Том из «Тома и Джерри» начинает быстро достраивать недостроенные школы, детские сады и больницы. Поклонская спрашивает, есть ли вопросы. Выглядящий виноватым ДеВито отвечает, что нет.

«В каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда!» — написала депутат в подписи к ролику.

В январе, как сообщал «Рамблер», Поклонская рассказала, что сотни людей подписались на ее телеграм за пару последних дней, поблагодарила их за это, назвала это подарком и сообщила о важности поддержки подписчиков в борьбе с несправедливостью и обнаглевшими злодеями.