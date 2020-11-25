Путин экстренно отменил рабочую поездку 

Президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Кремля рассказали, что 25 ноября глава государства совершит рабочую поездку в Саров, посетит Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и осмотрит его разработки, в том числе ознакомится с цифровыми продуктами корпорации «Росатом».

«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе поездки туда», — сообщил сегодня Песков.

Он рассказал, что она состоится завтра, если позволят метеоусловия, а сегодня Путин проведет различные рабочие встречи в Москве, в том числе встретится с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным.