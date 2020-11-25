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Раскрыто условие для разговора Путина и Зеленского 

Артём Кульша 49 минут назад
Раскрыто условие для разговора Путина и Зеленского
Фото: ТАСС
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время не планируется. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Журналисты спросили его, возможен ли разговор Путина с Зеленским. Официальный представитель Кремля ответил, что конкретные телефонные разговоры российского лидера не анонсируются, в ближайших планах беседы с украинским коллегой пока нет, но она очень легко может быть согласована через имеющиеся каналы общения при возникновении соответствующей необходимости.
В октябре, как сообщал «Рамблер», Зеленский заявил, что существуют вопросы, которые он может решить лишь лично с Путиным. В пример он привел возвращение пленных на Украину и вопрос гуманитарных сложностей у плененных крымчан.

«У нас (с Путиным. — Прим. ред.) общение и в нормандской формате, и отдельные ситуации с хорошей результативностью. Только в нормандской формате — этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в его рамках», — отметил президент Украины.

Позавчера бывший руководитель офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что администрация Зеленского жестко кинула Путина, не выполнив взятое на себя обязательство по созданию переговорной группы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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