Раскрыто условие для разговора Путина и Зеленского 

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время не планируется. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его, возможен ли разговор Путина с Зеленским. Официальный представитель Кремля ответил, что конкретные телефонные разговоры российского лидера не анонсируются, в ближайших планах беседы с украинским коллегой пока нет, но она очень легко может быть согласована через имеющиеся каналы общения при возникновении соответствующей необходимости.

В октябре, как сообщал «Рамблер», Зеленский заявил, что существуют вопросы, которые он может решить лишь лично с Путиным. В пример он привел возвращение пленных на Украину и вопрос гуманитарных сложностей у плененных крымчан.

«У нас (с Путиным. — Прим. ред.) общение и в нормандской формате, и отдельные ситуации с хорошей результативностью. Только в нормандской формате — этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в его рамках», — отметил президент Украины.

Позавчера бывший руководитель офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что администрация Зеленского жестко кинула Путина, не выполнив взятое на себя обязательство по созданию переговорной группы с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.