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Песков прокомментировал сообщения о состоятельной «знакомой» Путина 

РИА Новости 45 минут назад
Песков отреагировал на информацию о «знакомой Путина»
Фото: ТАСС
В Кремле никогда не слышали о Светлане Кривоногих, которую некоторые СМИ назвали знакомой президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что у российского президента есть знакомая по имени Светлана Кривоногих, владеющая элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.

"Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом не слышал, ничего не знаю", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знает ли он о знакомой Путина по имени Светлана Кривоногих.

Он также добавил, что не читал материалы СМИ про эту женщину.
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