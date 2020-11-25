Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России 

RT на русском и ещё 1 37 минут назад
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране принимаются точечные меры в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, в определённых регионах меры дают свои результаты, в других отмечается разнонаправленная динамика.

«Принимаются определённые меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определённых регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так, где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти», — заявил Песков журналистам.

Он отметил, что из-за этого федеральные и региональные власти работают в круглосуточном режиме.
Также Песков заявил, что в России реализуется федеральный план и работа губернаторов на месте.

«Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что система здравоохранения в России работает в режиме сильной перегрузки, но в целом ситуация с COVID-19 контролируема.
Видео дня. Яна Рудковская подала в суд за клевету на сына
RT на русском: последние новости
В России проведут оптимизацию институтов развития В России проведут оптимизацию институтов развития Врио главы Дагестана заболел коронавирусом Врио главы Дагестана заболел коронавирусом Песков объяснил, почему Путин не делает прививку от коронавируса Песков объяснил, почему Путин не делает прививку от коронавируса
Комментарии
Политика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
00:22
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
01:44
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
Происшествия Криминал
Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге
00:25
Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге
Происшествия
Едва не погибший от минивэна невозмутимый байкер попал на видео
00:19
Едва не погибший от минивэна невозмутимый байкер попал на видео
Происшествия
Уничтоживший единственную школу в поселке РФ пожар попал на видео
00:48
Уничтоживший единственную школу в поселке РФ пожар попал на видео
Происшествия Пожары
Готовивший теракты в Московском регионе исламист попал на видео
01:27
Готовивший теракты в Московском регионе исламист попал на видео
Происшествия Криминал
Не пустившая школьника в туалет учительница в Петербурге попала на видео
01:08
Не пустившая школьника в туалет учительница в Петербурге попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео испытания новой ядерной бомбы США
00:44
Опубликовано видео испытания новой ядерной бомбы США
Армия Оружие
Лукашенко сказал, как его убрать, и попал на видео
00:59
Лукашенко сказал, как его убрать, и попал на видео
Политика
Сгоревшая под Иркутском школа попала на видео
00:11
Сгоревшая под Иркутском школа попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение