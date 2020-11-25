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В Госдуме оценили сообщения о «ракетном сюрпризе» для России в Крыму 

РИА Новости и ещё 3 22 минуты назад
В РФ отреагировали на «ракетный сюрприз» США для Крыма
Фото: U.S. Department of Defense
Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, комментируя данные о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, заявил, что крымская военная группировка отслеживает все провокации, нынешняя ситуация не стала сюрпризом, и попытка демонстрации американской мощи провалилась.
Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.
Бальбек усомнился, что автор статьи сам верит своим заявлениям.

"В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма — его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват. Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией — действует принцип "ответка". Так что зря тешит себе душу автор статьи — сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия", — сказал парламентарий РИА Новости.

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Комментарии
Политика , Армия , Оружие , Руслан Бальбек , Госдума , РИА Новости , Forbes , Германия , Республика Крым , Румыния
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