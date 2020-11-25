В РФ отреагировали на «ракетный сюрприз» США для Крыма

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, комментируя данные о выпущенных американскими военными в Румынии ракетах в сторону Крыма, заявил, что крымская военная группировка отслеживает все провокации, нынешняя ситуация не стала сюрпризом, и попытка демонстрации американской мощи провалилась.
Ранее журнал Forbes написал, что американские военные развернули в Румынии реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия и выпустили несколько ракет в сторону Крыма, а затем спешно вернули РСЗО в Германию, вся операция заняла несколько часов. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки в Крыму.
Бальбек усомнился, что автор статьи сам верит своим заявлениям.
"В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма — его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват. Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией — действует принцип "ответка". Так что зря тешит себе душу автор статьи — сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия", — сказал парламентарий РИА Новости.