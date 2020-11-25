В РФ отреагировали на «ракетный сюрприз» США для Крыма

"В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма — его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват. Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией — действует принцип "ответка". Так что зря тешит себе душу автор статьи — сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия", — сказал парламентарий РИА Новости.