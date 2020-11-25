За два месяца число сторонников союза с Россией Белоруссии стало меньше на 11%. Такие выводы следуют из результата опроса, проведенного Белорусской аналитической мастерской (БАМ).

Сообщается, что опрос проводился 5—8 ноября с помощью системы случайного обзвона респондентов Random Digital Dialling. В опросе приняло участие 1 008 респондентов. Задаваемый им вопрос звучал следующим образом: «На ваш взгляд, в каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси — в Европейском союзе или в союзе с Россией?».

Как рассказал «Коммерсанту» глава БАМ доктор социологических наук Андрей Вардомацкий, исследование выявило существенные изменения по сравнению с предыдущим опросом, который его служба провела в сентябре текущего года. Если в ноябре за пребывание в союзе с Россией в ноябре ответили 40% опрошенных, то в сентябре их было 51,6%. В то же время, если проевропейской ориентации в сентябре придерживалось 26,7%, то в ноябре их число выросло до 33% в ноябре.

По словам Вардомацкого, такие показатели выходят за рамки статистической погрешности, которая применительно к этой выборке составляет 3,2%. В этой связи, считает социолог, можно говорить о том, что данные опроса являются отражением реального динамического процесса.«Мы видим, что происходит сближение двух позиций — пророссийской и проевропейской, происходит возврат к традиционной бивекторности, которая наблюдалась в Белоруссии до момента расширения ЕС в 2004 году. После этого был подъем пророссийской ориентации, и Россия долго была в коридоре 60% в рамках вопроса, который был сформулирован в нашем опросе», — заявил он.

Вардомацкий при этом не уверен, что проведенный опрос иллюстрирует начало тренда. По его словам, за все время белорусского протеста, продолжающегося в стране с августа, в нем полностью отсутствовала геополитика.

«В ответ на вопрос, почему вышли люди, называли самые разные причины: реакция власти на коронавирус, насилие, фальсификации на выборах. Причем насилие было главной причиной. Но никто не говорил, что вышел потому, что хочет ближе к ЕС и подальше от России или наоборот», — подчеркнул он.

Однако сейчас, по его мнению, может быть переломный момент, когда геополитическая составляющая может возникнуть.

«Если геополитическая составляющая войдет в мотивационную структуру белорусского протеста, в будущем это может вызвать геополитическое напряжение в отношениях с Россией», — считает Вардомацкий.

Он также уточнил, что причиной этого стало то, что общество только сейчас отрефлексировало шаги Москвы , направленные на поддержку президента Александра Лукашенко : «Между экспертным сознанием, которое реагирует сразу, и массовым сознанием всегда есть лаг. Вначале эксперты отреагировали на действия Москвы, которые воспринимались как поддержка Лукашенко. Протестующие не сразу восприняли эти шаги как значимые события, поскольку мотивация сначала была другая — коронавирус, брутальность и прочее. Все протестное вращение шло вокруг этого. Геополитика роли не играла, но постепенно произошла отложенная рефлексия».

Если геополитическая составляющая войдет в мотивационное ядро белорусского протеста, возникнет совсем другая драматургия, — резюмировал он.

И что теперь? Белорусы будут проявлять меньше симпатии к России за поддержку той Лукашенко? А к ЕС больше? А что, у них реально есть выбор между ЕС и Россией?

Большинство экспертов скептически смотрят на подобные опросы, считая БАМ ангажированной организацией.

— Ссылаться на опрос «Белорусской аналитической мастерской», находящейся в Варшаве — это все равно что ссылаться на «опросы», скажем, фонда «Открытая Россия», ­ — убежден обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

— Сколько помню, этот потешный «социолог» на протяжении нескольких лет выдает одно и то же: о «резком падении интереса белорусов к союзу с Россией». Ну вот давайте сравним результаты их «исследований». Весной 2017 г. этот же польский ресурс сообщал, что число сторонников союза с Россией в Белоруссии «резко упало» до 17,1%. А сейчас оно же нам сообщает, что в ноябре 2020 г. это число «резко упало» до 40%. Да и метод опроса чего стоит — случайный обзвон случайных номеров. Подозреваю, что автор опроса обзванивал адресатов своей телефонной книги — в основном белорусов, которые знакомые ему по жизни в Варшаве. Всерьез подобную «социологию» обсуждать — себя не уважать

«СП»: — А что об этом говорят официальные соцопросы? Они вообще проводятся? Насколько реально изменилось число сторонников Союза?

— С прискорбием вынужден констатировать, что в Белоруссии фактически нет социологии. И это одна из кардинальных ошибок Лукашенко. Он полагал, что он сам себе и социолог, и политтехнолог, и спичрайтер в одном лице. Именно поэтому я и призываю сейчас и его, и особенно Россию провести массу глубинных социологических замеров по всей стране — чтобы понять истинные настроения людей и региональные отличия в этих настроениях.

«СП»: — Согласны ли вы с тем, что неприятие Лукашенко экстраполируется на отношение к России?

— Ну, мы же видим, как организаторы белорусского «майдана» с самого начала разыгрывали антироссийскую карту. Если Тихановская поначалу стыдилась ответов на тему «чей Крым?», то теперь и она уже прямо говорит, что киевский «майдан» — для нее пример. Да, антироссийские настроения активно раскручиваются. В том числе вбросами и фейками вроде «российского спецназа» или «российской бронетехники» на белорусских дорогах. Именно поэтому сейчас очень важно мониторить настроения в обществе и определять, что стоит за тенденциями в их изменении. Смею вас заверить, там не только Лукашенко.

«СП»: — Насколько за 20 лет изменились надежды как россиян, так и белорусов относительно союза? Почему?

— К сожалению, скепсис относительно интеграционных настроений на постсоветском пространстве во много подогревался именно из России. Я помню периоды, когда желающих восстановить единое союзное государство было больше в Белоруссии и даже на Украине, чем в России. Если мы хотим действительно начать какое-то интеграционное движение, то нужно начинать работу здесь и заниматься идеологической работой в ближнем зарубежье. Но для этого самим бы определиться: хотим мы этого или не хотим.

— Рост негативного отношения к Союзному государству на 11 % — это еще не обвал, но негативный тренд налицо, — уверен директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин

— При наличии такого тренда стимулирование процесса укрепления СГ РБ и РФ, скорее всего, приведет к еще большему отторжению этой идеи в Белоруссии. Такое ощущение, что проект Союзного государства окончательно провален.

«СП»: — Насколько вообще можно объективно оценивать данные Вардомацкого, очевидно работающего в интересах Запада и даже не живущего в Белоруссии?

— Данные Вардомацкого, вне всякого сомнения, нуждаются в проверке. Не исключено, что полученные им цифры явно завышены в нужную ему сторону. Тем не менее, рост негативного отношения граждан Белоруссии к Союзному государству, скорее всего, имеет место. И это закономерно. Во-первых, Россия поддержала в ходе летних событий в этой стране не Союзное государство (по этому поводу руководство России особо не высказывалось), а лично Александра Лукашенко, рейтинг которого продолжает падать. А во-вторых, сам Лукашенко, вопреки своим обещаниям Москве, вновь стал лукавить, в том числе, и по вопросу о перспективах возможного сближения РФ и РБ.

«СП»: — Сам вопрос звучит странно: где вы хотели бы жить: в Союзе с Россией или с ЕС. А что, кто-то предлагает членство в ЕС? В России тоже найдутся желающие жить в США, только кто ж предложит? И да, те белорусы, что не хотят союза с Россией, то чего они хотят? В Европу? Пример Украины ничему не научил?

— Хотеть не вредно Вопрос сформулирован провокационно. В России тоже многие хотят жить в западных странах — чисто гипотетически. Но это равно ничего не значит: это не значит, что мы и белорусы должны слить свои страны в угоду Западу, тем более, что никто не мешает желающим жить в Европе покинуть Россию или Беларусь.

По сути, ответ, связанный с желанием жить в Европе, нужно понимать, прежде всего, как нежелание опрошенных жить в стране с таким президентом, как Лукашенко.

Россия, увы, не ведет в этом направлении никакой работы, в том числе — и в отношении самого Лукашенко. Пойдя ему навстречу по кредиту, продолжения поставок углеводородов и продаже одного из российских нефтяных месторождений, Москва, как всегда, ничего не потребовало взамен, хотя должна была потребовать от главы РБ реализации ряда мер по укреплению Союзного государства. Ну и вторая причина заключается в том, что вместо сохранения и укрепления СГ РБ и РФ Лукашенко взялся за предлагать населению страны какие-то невнятные поправки к Конституции. Похоже выводы из летних событий им не сделаны.

«СП»: — Вардомацкий допустил, что речь может идти о формировании нового тренда, который в перспективе способен вызвать геополитическое напряжение в отношениях с Россией. Согласны с ним?