Замглавы МИД провёл встречу с послом Германии

Отмечается, что стороны обсудили «состояние и перспективы российско-германских отношений на фоне их деградации в последнее время».

Также в ходе переговоров затрагивались актуальные темы международной повестки дня, «включая обстановку в Нагорном Карабахе в свете реализации договорённостей глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, перспективы сирийского урегулирования, а также стабилизации в Ливии».