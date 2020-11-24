Замглавы МИД провёл встречу с послом Германии

«С российской стороны было указано, что конфронтационный курс Берлина в отношении России, проявляющийся на нынешнем этапе в выдвижении безосновательных обвинений, отказе от многих направлений сотрудничества и введении санкций, наносит серьёзный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в различных областях», — говорится в сообщении.
«При обсуждении ситуации в Белоруссии с российской стороны вновь подчёркнута недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации», — добавили в МИД.