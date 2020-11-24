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Замглавы МИД России провёл встречу с послом Германии

RT на русском
24 минуты назад
Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов встретился с чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гайром.
Замглавы МИД провёл встречу с послом Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «состояние и перспективы российско-германских отношений на фоне их деградации в последнее время».
«С российской стороны было указано, что конфронтационный курс Берлина в отношении России, проявляющийся на нынешнем этапе в выдвижении безосновательных обвинений, отказе от многих направлений сотрудничества и введении санкций, наносит серьёзный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в различных областях», — говорится в сообщении.
В МИД заявили, что «германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии».
Также в ходе переговоров затрагивались актуальные темы международной повестки дня, «включая обстановку в Нагорном Карабахе в свете реализации договорённостей глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, перспективы сирийского урегулирования, а также стабилизации в Ливии».
«При обсуждении ситуации в Белоруссии с российской стороны вновь подчёркнута недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации», — добавили в МИД.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская сторона выступает за сохранение партнёрства с Евросоюзом.
Политика,Владимир Титов,Александр Грушко,МИД,ЕС,Россия,Германия,
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