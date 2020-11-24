Госдума приняла закон о реформе системы ОМС 

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Государственная дума на пленарном заседании 24 ноября приняла закон о реформе системе ОМС, предусматривающий передачу ФОМС части полномочий страховщиков. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что нормативы объемов предоставления специализированной медпомощи, оказываемой федеральными медорганизациями, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления такой помощи будут устанавливаться правительством страны в составе базовой программы ОМС.

Кроме того, объемы предоставления медпомощи будут распределяться между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной власти в устанавливаемом правительством порядке. Данные изменения направлены на повышение доступности медицинской помощи.

Уточняется, что в составе базовой программы ОМС появится отдельная строка, определяющая нормативы объемов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях.