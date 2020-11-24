Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Не может»: почему Путин не привился от коронавируса 

Артём Кульша 45 минут назад
«Не может»: почему Путин не привился от коронавируса
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин не может использовать несертифицированные вакцины. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Российская вакцина «Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Сегодня журналисты спросили Пескова, почему Путин до сих пор ею не привился.

«Президент не может же несертифицированную вакцину использовать!» — ответил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, и напомнил, что широкая вакцинация пока не началась. Он заверил, что, как только все процедуры по сертификации вакцины будут завершены, Путин сообщит о своей вакцинации, если посчитает это необходимым.
Также Песков отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится более сложной, но остается контролируемой, за исключением некоторых проблемных регионов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что наступление осенне-зимнего эпидемического сезона приводит к тому, что ситуация с распространением COVID-19 продолжает осложняться. По ее словам, в 32 регионах в настоящее время заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч человек превышает российский уровень, но свыше 90% коек для больных коронавирусной инфекцией заняты лишь в шести регионах.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Комментарии 1
Политика , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
01:33
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
Армия В мире
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
01:33
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
Наука и техника В мире
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
00:31
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
Происшествия Пожары
Появилось видео задержания организаторов центра «Свидетелей Иеговы»
00:33
Появилось видео задержания организаторов центра «Свидетелей Иеговы»
Происшествия Новости Москвы
Сбитый машиной «пьяный мальчик» из Башкирии попал на видео
02:28
Сбитый машиной «пьяный мальчик» из Башкирии попал на видео
Происшествия
Появилось видео жесткого разгона лагеря мигрантов в Париже
00:44
Появилось видео жесткого разгона лагеря мигрантов в Париже
В мире Происшествия
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
01:20
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
В мире
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
00:58
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
Происшествия
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
00:42
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
00:39
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение