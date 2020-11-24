«Не может»: почему Путин не привился от коронавируса 

Российская вакцина «Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России . Сегодня журналисты спросили Пескова, почему Путин до сих пор ею не привился.

«Президент не может же несертифицированную вакцину использовать!» — ответил он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, и напомнил, что широкая вакцинация пока не началась. Он заверил, что, как только все процедуры по сертификации вакцины будут завершены, Путин сообщит о своей вакцинации, если посчитает это необходимым.

Также Песков отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится более сложной, но остается контролируемой, за исключением некоторых проблемных регионов.