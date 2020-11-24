«Не может»: почему Путин не привился от коронавируса 

Президент России Владимир Путин не может использовать несертифицированные вакцины. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Российская вакцина «Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Сегодня журналисты спросили Пескова, почему Путин до сих пор ею не привился.
«Президент не может же несертифицированную вакцину использовать!» — ответил он.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что президент не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, и напомнил, что широкая вакцинация пока не началась. Он заверил, что, как только все процедуры по сертификации вакцины будут завершены, Путин сообщит о своей вакцинации, если посчитает это необходимым.
Также Песков отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится более сложной, но остается контролируемой, за исключением некоторых проблемных регионов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что наступление осенне-зимнего эпидемического сезона приводит к тому, что ситуация с распространением COVID-19 продолжает осложняться. По ее словам, в 32 регионах в настоящее время заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч человек превышает российский уровень, но свыше 90% коек для больных коронавирусной инфекцией заняты лишь в шести регионах.