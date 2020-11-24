Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Песков заявил о росте показателей смертности в России 

Аргументы Недели и ещё 2 59 минут назад
В Кремле прокомментировали рост смертности в России
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время в России выросли показатели смертности населения. По его словам, одной из причин такой статистики является пандемия новой коронавирусной инфекции.

«Наверное, к сожалению, нужно признать, что действительно показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ. Но в какой степени, что и как — конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов прежде всего», — пояснил он.

Ранее Голикова заявила, что двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Аргументы Недели: последние новости
Какую должность могут предложить Чубайсу после оптимизации институтов развития Какую должность могут предложить Чубайсу после оптимизации институтов развития Сатановский оценил предложение экс-главы офиса Зеленского к Путину «сделать шаг назад» Сатановский оценил предложение экс-главы офиса Зеленского к Путину «сделать шаг назад» Sohu считает Кадырова возможным преемником Путина Sohu считает Кадырова возможным преемником Путина
Политика , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
01:33
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
Армия В мире
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
01:33
Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну
Наука и техника В мире
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
00:31
При пожаре в расселенной пятиэтажке пострадали дети
Происшествия Пожары
Появилось видео задержания организаторов центра «Свидетелей Иеговы»
00:33
Появилось видео задержания организаторов центра «Свидетелей Иеговы»
Происшествия Новости Москвы
Сбитый машиной «пьяный мальчик» из Башкирии попал на видео
02:28
Сбитый машиной «пьяный мальчик» из Башкирии попал на видео
Происшествия
Появилось видео жесткого разгона лагеря мигрантов в Париже
00:44
Появилось видео жесткого разгона лагеря мигрантов в Париже
В мире Происшествия
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
01:20
Опубликовано видео Алиева за рулем броневика в Карабахе
В мире
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
00:58
Пырнувший двух женщин ножом сахалинец попал на видео
Происшествия
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
00:42
Агутин победил на конкурсе в США и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
00:39
Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение