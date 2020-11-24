В Кремле прокомментировали рост смертности в России

«Наверное, к сожалению, нужно признать, что действительно показатели смертности не могли остаться без негативного влияния пандемии. Пандемия, к сожалению, привела к увеличению этих печальных показателей во всех странах мира, включая РФ. Но в какой степени, что и как — конечно, это тема для глубокого анализа в правительственном штабе и у специалистов прежде всего», — пояснил он.