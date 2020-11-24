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Песков рассказал, сделал ли Путин вакцину от коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, делал ли глава государства Владимир Путин вакцину от коронавируса.
Он заявил, что президент страны не может быть добровольцем, а массовая вакцинация от COVID-19 в России еще не началась.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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Политика , Видео , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций
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