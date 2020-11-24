Он заявил, что президент страны не может быть добровольцем, а массовая вакцинация от COVID-19 в России еще не началась.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной.