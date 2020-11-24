Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, делал ли глава государства Владимир Путин вакцину от коронавируса.
Он заявил, что президент страны не может быть добровольцем, а массовая вакцинация от COVID-19 в России еще не началась.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».