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Песков объяснил, почему Путин не делает прививку от коронавируса 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
Кремль объяснил, почему Путин не прививается от COVID-19
Фото: РИА Новости
Участие главы государства в качестве добровольца, которые сделали себе прививку от коронавирусной инфекции, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым», — сказал он.
Ему задали уточняющий вопрос, почему президент Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса.

«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие, это невозможно», — пояснил Песков.

Как отметил представитель Кремля, президент не может использовать несертифицированную вакцину.

«Сейчас закончатся уже все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — добавил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация в России от COVID-19 планируется с 2021 года.
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Комментарии
Политика , Татьяна Голикова , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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