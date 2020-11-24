Кремль объяснил, почему Путин не прививается от COVID-19

Участие главы государства в качестве добровольца, которые сделали себе прививку от коронавирусной инфекции, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , отвечая на вопросы журналистов.

«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым», — сказал он.

Ему задали уточняющий вопрос, почему президент Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса.

«У нас же не началась ещё широкая вакцинация. И в качестве добровольца, конечно, глава государства не может принимать участие в вакцинировании. Просто как глава государства он не может в качестве добровольца принимать участие, это невозможно», — пояснил Песков.

Как отметил представитель Кремля, президент не может использовать несертифицированную вакцину.