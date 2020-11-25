Рогозин выступил против капитализма

Глава " Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал себя противником капитализма и призвал сделать национальной целью России построение "государства социального равенства".

"А вот у государства цель должна быть, и я думаю, что этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности", — написал Рогозин у себя в Facebook в переписке с читателями.

"Я против капитализма. Это худшее, что создано людьми", — добавил он.

По его словам, без национальной идеи Россия не может развиваться, а патриотизм такой идеей быть не может, "потому что Родину мы любим и так".

Помимо того, в ходе развернувшейся на его странице дискуссии Рогозин назвал представителей внесистемной оппозиции "современными власовцами".

"Думаю, причина в том, что я они видят во мне не чиновника, отвечающего за развитие важнейшей отрасли страны, а ярого их политического оппонента, врага", — заявил Рогозин.

Он выразил мнение, что оппозиция пытается вбить клин между властью и народом, "ошельмовать ее государственных деятелей и ведущих политиков".

Также Рогозин напомнил, что лозунг борьбы с коррупцией первой подняла партия "Родина" в 2004 году, которую он тогда возглавлял.