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Рогозин призвал строить в России «государство социального равенства» 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Рогозин выступил против капитализма
Фото: ТАСС
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал себя противником капитализма и призвал сделать национальной целью России построение "государства социального равенства".

"А вот у государства цель должна быть, и я думаю, что этой целью должно стать построение государства социального равенства и справедливости, где нет места драматическому имущественному расслоению и бездуховности", — написал Рогозин у себя в Facebook в переписке с читателями.

"Я против капитализма. Это худшее, что создано людьми", — добавил он.

По его словам, без национальной идеи Россия не может развиваться, а патриотизм такой идеей быть не может, "потому что Родину мы любим и так".
Помимо того, в ходе развернувшейся на его странице дискуссии Рогозин назвал представителей внесистемной оппозиции "современными власовцами".

"Думаю, причина в том, что я они видят во мне не чиновника, отвечающего за развитие важнейшей отрасли страны, а ярого их политического оппонента, врага", — заявил Рогозин.

Он выразил мнение, что оппозиция пытается вбить клин между властью и народом, "ошельмовать ее государственных деятелей и ведущих политиков".
Также Рогозин напомнил, что лозунг борьбы с коррупцией первой подняла партия "Родина" в 2004 году, которую он тогда возглавлял.

"Сейчас эта публика пытается не только украсть у нас этот лозунг, но и дискредитировать нас и нашу работу. Но у них ничего не получится", — написал он.

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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Рогозин , Партия Родина , Роскосмос , РИА Новости
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