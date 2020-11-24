Голикова заявила об «осложнении» ситуации с коронавирусом 

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 осложняется. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Сегодня состоялось заседание координационного совета уполномоченных по правам человека. Голикова приняла в нем участие. В ходе мероприятия она, в частности, сообщила, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в России было выявлено более 2,13 миллиона случаев заболевания.

«К сожалению, как мы и предполагали, ситуация с распространением инфекции продолжает осложняться», — заявила заместительница председателя правительства.

Она объяснила это наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона и рассказала, что в настоящее время в 32 регионах России заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч человек превышает российский уровень. Также Голикова сообщила, что сейчас в стране развернуто более 274 тысяч коек для больных коронавирусной инфекцией, заняты 78,2% из них, но свыше 90% коек заняты лишь в шести регионах.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 59,1 миллионов человек.

Неделю назад заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России намечается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, что рост ежедневной заболеваемости ею не имеет принципиального значения, если он не экспоненциальный, а российская система здравоохранения абсолютно готова к тем цифрам, которые наблюдаются.