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«Просим потерпеть»: жителям Крыма на месяц отключат горячую воду 

Вероника Полынина 24 минуты назад
В Евпатории на месяц отключат горячую воду «с целью экономии водного ресурса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе [Евпатории] горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября», — заявил Баженов.

Подача горячей воды будет приостановлена с 26 ноября. Возобновление водоснабжения планируется после введения в эксплуатацию Вилинского водозабора.
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Баженов извинился перед жителями города за неудобства, объяснив отключение воды запуском новых источников для обеспечения Симферополя.

«Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее, других решений, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. Просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней», — сказал он.

Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.
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Политика , Видео
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