Евпатории на месяц отключат горячую воду «с целью экономии водного ресурса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова.

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе [Евпатории] горячей воды так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября», — заявил Баженов.

Подача горячей воды будет приостановлена с 26 ноября. Возобновление водоснабжения планируется после введения в эксплуатацию Вилинского водозабора.

Баженов извинился перед жителями города за неудобства, объяснив отключение воды запуском новых источников для обеспечения Симферополя.

«Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее, других решений, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет. Просим евпаторийцев потерпеть в течение 30 дней», — сказал он.

Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.