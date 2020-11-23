Путин утвердил Стратегию антинаркотической политики 

Президент утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Документ был одобрен на прошлой неделе на заседании Совета безопасности под руководством Владимира Путина

В результате реализации антинаркотической политики с 2010 по 2020 годы наркоситуация в стране в целом стабилизировалась, но в большинстве регионов остается напряженной, говорится в документе. По соцопросам, наркотики потребляют 1,9 млн человек (1,3 процента населения). А с предложением их попробовать сталкиваются 21,8 процента. При этом каждый четвертый общается с теми, кто незаконно потреблял или потребляет наркотики.

В стратегии подробно прописаны угрозы национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также цели, которые нужно достичь к 2025, а затем — к 2030 году, чтобы наркоситуация в России оценивалась как нейтральная.