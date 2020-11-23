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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России 

Москва24 2 часа назад
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Михаил Мишустин дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России. "Ситуация с распространением коронавирусной инфекции пока остается сложной", — приводит его слова RT.
Ранее сообщалось, что наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе были зафиксированы в 13 российских регионах, в том числе Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет чаще других заражаются COVID-19.
За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в России зарегистрировано 2 114 502 случая коронавирусной инфекции.
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Политика , Анна Попова , Михаил Мишустин , Роспотребнадзор
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