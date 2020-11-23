Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России 

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Михаил Мишустин дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России . "Ситуация с распространением коронавирусной инфекции пока остается сложной", — приводит его слова RT.

Ранее сообщалось, что наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе были зафиксированы в 13 российских регионах, в том числе Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет чаще других заражаются COVID-19.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в России зарегистрировано 2 114 502 случая коронавирусной инфекции.