Мишустин оценил ситуациь с коронавирусом в РФ

Мишустин призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19.

В России за последние сутки впервые выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 25 173 в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Московской области (971). Меньше всего — в Чукотском (9) и Ненецком (5) автономных округах. Общее число зарегистрированных в РФ случаев заражения с начала пандемии составило 2 114 502.