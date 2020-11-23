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Мишустин дал оценку ситуации с коронавирусом в России 

Lenta.ru 28 минут назад
Мишустин оценил ситуациь с коронавирусом в РФ
Фото: РИА Новости
Ситуация с коронавирусом в России остается пока сложной. Такую оценку дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости в понедельник, 23 ноября.
Мишустин призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19.
В России за последние сутки впервые выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 25 173 в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Московской области (971). Меньше всего — в Чукотском (9) и Ненецком (5) автономных округах. Общее число зарегистрированных в РФ случаев заражения с начала пандемии составило 2 114 502.
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Политика , Михаил Мишустин , РИА Новости
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