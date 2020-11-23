РФ и Белоруссия совместно ответят на санкции ЕС

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с интоксикацией Алексея Навального
. В частности, под санкции подпали директор ФСБ Александр Бортников
, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин
и другие. До этого Евросоюз ввел
санкции против 40 белорусских чиновников 2 октября. Президента страны Александра Лукашенко
в первоначальном списке не оказалось, санкции были введены в отношении него 6 ноября. Кроме того, они затронули 14 белорусских чиновников, чьи активы были заморожены.