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В правительстве допустили ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве 

Lenta.ru 15 минут назад
В федеральном правительстве допускают ужесточение ограничений из-за коронавируса в Москве, хотя введение пропускного режима пока не обсуждается. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Все будет зависеть от конкретной ситуации, от динамики распространения коронавирусной инфекции, эффективности борьбы с ней», — отметил один из собеседников агентства.

Вместе с тем он подчеркнул, что закрытие Москвы относится к крайним мерам борьбы с пандемией.
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Режим самоизоляции вводить также пока не планируется.
Ранее в Москве ограничили ночную работу баров, ресторанов и ночных клубов, а старшеклассников, студентов вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение. Помимо этого, в столице отменили массовые новогодние гуляния и праздничные елки.
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Политика , Видео , Интерфакс , Москва
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