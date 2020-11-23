Поклонская раскритиковала власти Крыма за тарифы ЖКХ 

Наталья Поклонская. «Зеленая и вонючая» вода из крана и отсутствие горячего водоснабжения в Крыму требуют пересмотра тарифов за услуги ЖКХ. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила депутат Госдумы

Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. В начале сентября 2020 года из-за засухи в Крыму были введены ограничения водоснабжения для потребителей. В ряде городов, в том числе и столице полуострова, воду стали подавать по графику.

По словам Поклонской, крымчане жалуются ей на некачественную воду и отсутствие горячего водоснабжения. Так, по ее словам, в Симферополе в дома поступает «зеленая, ржавая и вонючая» вода.

«Конечно, тарифы просто необходимо пересмотреть, потому что даже холодная вода не соответствует качеству. Ею умываться вредно, я вам хочу сказать. Открываешь в Симферополе кран, и 20 минут бежит зеленая, ржавая вода, вонючая, а потом час-два бежит просто вода, и ее отключают. За какое качество люди должны платить, вот за что?» — заявила парламентарий.

Она отметила, что нужно зафиксировать тарифом несоответствие качества оказываемых услуг по водоснабжению крымчан.

При этом Поклонская назвала главными виновниками сложившейся ситуации украинские власти, и выразила надежду на решение вопроса через международные организации.

«Надеюсь на благоразумие международных организаций, которые должны защищать права человека, а не быть политическим инструментом и попугаем повторения: «аннексированный Крым, аннексированный Крым»», — подчеркнула парламентарий.