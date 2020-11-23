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В Совфеде прокомментировали выход США из ДОН 

RT на русском 26 минут назад
В Совфеде прокомментировали выход США из ДОН
Фото: РИА Новости
Сенатор от Крымского региона Ольга Ковитиди прокомментировала выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).
В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что в долгосрочной перспективе решение Вашингтона не принесёт США никакой пользы.
Как отметила сенатор, теперь страны-участницы должны будут вывести представителей американской стороны с должности председателей неофициальных рабочих групп.
«Также предстоит определиться со статусом США, при этом рассчитывать на статус наблюдателя у американцев нет никаких шансов, учитывая то, как хлопнув дверью, они вышли из договора», — сказала она.
Что касается России, то по словам Ковитиди, нужно выработать конкретные требования, касающиеся соблюдения условий договора и недопущения передачи полученных данных не только третьем странам, но и США.
Ранее МИД России прокомментировал завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из ДОН.
22 ноября США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках ДОН.
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Комментарии
Политика , Ольга Ковитиди , МИД , Совет Федерации , газета "Известия"
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