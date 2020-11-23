Почему в регионах России не вводят локдаун 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в российских регионах, где отмечается сложное положение в связи с распространением коронавируса, не вводят локдаун. По его словам, ответственность за принятие решения лежит на местных властях, сообщают «Известия».

Песков подчеркнул, что, введение тех или иных ограничений в регионах обсуждается с учетом количества свободных койко-мест, объема медперсонала, заполняемости больниц, темпов выздоровления больных и т.д.

«Каждый губернатор принимает решение в зависимости от ситуации на своей территории», — отметил представитель главы государства.

Каждый руководитель на местах обладает «специальными полномочиями», которые могут использоваться в борьбе с пандемией, напомнил Песков. По его словам, президент России Владимир Путин регулярно интересуется положением в российских регионах, о котором ему докладывает Сергей Собянин

В конце октября, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Песков подчеркивал, что отечественная система здравоохранения испытывает максимально возможную нагрузку на фоне борьбы с коронавирусом. Именно поэтому, по его словам, проверку на прочность проходят и другие государственные «узлы и механизмы». Ситуацию в регионах Песков охарактеризовал как напряженную: в некоторых регионах, по его словам, 90% койко-мест для инфицированных уже заняты, не хватает медперсонала, врачей, лекарств.

Позже стало известно, что Бурятия стала первым российским регионом, который ввел жесткий карантин на своей территории. Согласно распоряжению местных властей, там на две недели закрыли рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, а также непродовольственные магазины, торговые и торгово-развлекательные центры.