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Путин подписал закон о налоге для богатых 

Lenta.ru и ещё 1 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 процентов для богатых граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежней (13 процентов) ставка останется в случае продажи личного имущества, а также повышение не будет распространяться на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Ранее в Минфине говорили о том, что в соответствии с поручением президента повышенной ставкой НДФЛ в размере 15 процентов с 2021 года облагаются только доходы россиян на сумму свыше пяти миллионов рублей. Других изменений в Налоговый кодекс власти пока не планируют.
С другой стороны, по мнению экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), налоги для богатых могут повышать и далее. Речь идет об увеличении НДФЛ до 20-24 процентов для россиян с доходами более 12 миллионов и 24 миллионов рублей. Кроме того, эксперты предложили повысить ставку налога на прибыль до 30 процентов.
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Политика , Видео , Владимир Путин , ВШЭ , Минфин
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