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В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
Кремль сожалеет о решении США по Договору по небу
Фото: ТАСС
В Кремле сожалеют о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружением и так далее. И, если вы помните, еще с самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия, и с выходом США собственно сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.
Еще в мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.
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Политика , Армия , Майкл Помпео , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , РИА Новости , Дон , Италия , США
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