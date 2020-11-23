Аксенов передал странное поручение чиновникам

"Руководители министерств и ведомств, которые курируют муниципальные образования, точно так же с этих же объектов раз в неделю размещают свои фотографии. И мы видим — министр там был, ему понравилась площадка, к которой надо 10 метров ползти по грязи. Отлично, менять работу министру приходится и главам администраций", — сказал Аксенов.