Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Аксенов поручил крымским чиновникам фотографироваться на фоне строек 

ТАСС 59 минут назад
Аксенов передал странное поручение чиновникам
Фото: РИА Новости
Главы администраций и министры в Крыму будут еженедельно фотографироваться на фоне бюджетных строек, чтобы пользователи интернета могли следить за ходом строительства и оставлять свои комментарии. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов на совещании в понедельник.

"Руководители министерств и ведомств, которые курируют муниципальные образования, точно так же с этих же объектов раз в неделю размещают свои фотографии. И мы видим — министр там был, ему понравилась площадка, к которой надо 10 метров ползти по грязи. Отлично, менять работу министру приходится и главам администраций", — сказал Аксенов.

Глава Крыма поручил контрольному управлению раз в неделю проводить анализ публикаций. Также в сети разместят перечни строек на территории каждого муниципалитета.

"Чтобы на всех 100% побывал глава администрации, рядом с такой красивой контейнерной площадкой, которая стоит в поле чистом и к ней не подойти, сфотографировался и послушал комментарии в свой адрес, как люди оценивают данную работу", — пояснил Аксенов.

Видео дня. Журналист взломал секретное совещание министров в Zoom
ТАСС: последние новости
Кабмин ликвидирует Фонд развития моногородов и Особые экономические зоны Кабмин ликвидирует Фонд развития моногородов и Особые экономические зоны В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей Макрон заявил, что Россия и Турция поощряют антифранцузскую риторику в странах Африки Макрон заявил, что Россия и Турция поощряют антифранцузскую риторику в странах Африки
Комментарии 1
Политика , Сергей Аксенов , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
00:54
Опубликовано видео подробностей о состоянии здоровья Прилучного
Шоу-бизнес Происшествия
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
00:25
Появилось видео пожара историческом здании в центре Ростова-на-Дону
Происшествия
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
00:32
Выживший после жесткого падения мотогонщик в Португалии попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
01:20
Опубликовано видео многотысячной давки в аэропорту Шанхая
Происшествия В мире
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
00:20
Момент падения девочки с 4-го этажа в Томске попал на видео
Происшествия
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
01:09
Сетевая форма подготовки офицеров попала на видео
Армия
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
00:38
Появилось видео полетов молодых летчиков на Ту-22
Армия
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
02:02
Появилось видео доставки питьевой воды в Карабах
Армия
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
01:08
Нападение на пост ДПС в Волгограде попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей вечеринки в МИД
00:45
Появилось видео подробностей вечеринки в МИД
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение