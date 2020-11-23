Правительство анонсировало крупнейшую реформу экономики 

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал крупную реформу отечественной экономики, которая затронет главные институты развития, сообщает РИА Новости.
«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента, — отметил глава правительства.
При этом, по его словам, будут сохранены стратегически важные организации и госкорпорации, среди которых «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и «Росавтодор». Восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти. Помимо этого, на базе ВЭБ.РФ будет сформирован крупный инвестиционный блок.
О будущей масштабной реформе институтов развития стало известно 23 ноября. Ее концепция уже утверждена правительством, а в качестве главных целей называются создание единого механизма управления институтами, а также устранение пересечения их функций с органами власти разных уровней и коммерческими структурами.
Известно, что под управление ВЭБ.РФ будут переданы восемь институтов развития: Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП), Российский экспортный центр (РЭЦ), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», «Роснано», а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ.