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Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии Виктор Зимин 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии
Фото: РИА Новости
Экс-глава Хакасии Виктор Зимин умер на 59 году жизни, сообщил глава Аскизского района республики.
Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом.
Зимин в августе попал в больницу после того, как заразился коронавирусной инфекцией. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве.
Виктор Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Позднее Зимина назначили заместителем гендиректора компании "РЖД" — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.
Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае. В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (сейчас — Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова), а в 2007 году — Томский государственный архитектурно-строительный университет.
В 2003 году его избрали депутатом Верховного Совета республики Хакасия, а в 2007 году его избрали депутатом Госдумы пятого созыва.
В декабре 2008 года депутаты Верховного совета Республики наделили Зимина полномочиями председателя правительства. 15 января 2009 года Виктор Зимин вступил в должность. В 2010 году должность Зимина стала именоваться — глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.
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Политика , Виктор Зимин , Госдума , РЖД , Красноярский Край , Москва
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