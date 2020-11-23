Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии

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Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом

Зимин в августе попал в больницу после того, как заразился коронавирусной инфекцией. Все это время он находился в одном из военных госпиталей в Москве

Виктор Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре 2018 года на выборах он набрал 32,42% голосов, после чего принял решение снять свою кандидатуру и позднее подал в отставку. Позднее Зимина назначили заместителем гендиректора компании " РЖД " — начальником дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Зимин родился 23 августа 1962 года в деревне Диссос в Красноярском крае . В 1981 году он окончил Абаканский сельскохозяйственный техникум (сейчас — Сельскохозяйственный колледж в составе Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова), а в 2007 году — Томский государственный архитектурно-строительный университет.

В 2003 году его избрали депутатом Верховного Совета республики Хакасия , а в 2007 году его избрали депутатом Госдумы пятого созыва.

В декабре 2008 года депутаты Верховного совета Республики наделили Зимина полномочиями председателя правительства. 15 января 2009 года Виктор Зимин вступил в должность. В 2010 году должность Зимина стала именоваться — глава Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.