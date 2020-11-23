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Умер Виктор Зимин 

Lenta.ru 28 минут назад
Умер Виктор Зимин
Фото: Пресс-служба правительства Республики Хакасия
Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает информационный портал 19rus.
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