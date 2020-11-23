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Умер Виктор Зимин
Lenta.ru
28 минут назад
Фото: Пресс-служба правительства Республики Хакасия
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Умер бывший глава
Хакасии
Виктор Зимин
. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает информационный портал 19rus.
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