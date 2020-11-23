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Трамп нашел способ победить и попал на видео 

Вадим Дроздов 37 минут назад
Действующий президент США заявил, что получит победу в 4 спорных штатах и выиграет президентские выборы у Джо Байдена. Заявление Трамп сделал через свой аккаунт в Твиттере. В своем посте он говорит о том, что собрано достаточно информации о нарушениях на выборах со стороны команды Джо Байдена. Этой информации будет достаточно, чтобы изменить результаты в 4 спорных штатах и одержать победу на выборах. Трамп также призвал суды и другие законодательные органы к честности и объективности, чтобы обеспечить действительное волеизъявление американского народа. Кроме этого Трамп призвал Байдена не торопиться с формированием своего президентского штаба.
Политика , Видео , Джозеф Байден
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