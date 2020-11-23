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На Камчатке назначили главу «министерства счастья» 

Российская Газета и ещё 3 2 часа назад
На Камчатке назначили главу «министерства счастья»
Фото: ТАСС
На Камчатке назначили главу министерства социального благополучия и семейной политики. Ею стала 40-летняя Анастасия Федорова, сообщается на сайте правительства региона.

— Задачей министерства станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики. По сути, это и есть министерство счастья, министерство создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться, — прокомментировал глава региона Владимир Солодов.

Анастасия Федорова окончила Московский государственный индустриальный и Московский государственный социальный университеты. Возглавляла КГКУ "Центр выплат", затем работал замминистра социального развития и труда Камчатки. После создания нового министерства стала заместителем министра социального благополучия и семейной политики.
О реформе структуры органов исполнительной власти Владимир Солодов заявил 21 сентября. Минсоцразвития разделили на министерство труда и кадрового потенциала и министерство социального благополучия и семейной политики.
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Политика , Владимир Солодов , Анастасия Федорова , Минтруд , Камчатский Край
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