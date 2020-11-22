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Путин ответил на вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. По его словам, Ереван не признавал независимость и суверенитет Карабаха.

— Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики, — пояснил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Как уточнил Путин, условия членства в ОДКБ не обязывали Москву ввязываться в конфликт на данной территории. Договор данной организации, в частности, предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы.
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По словам Путина, на территорию Армении никто не покушался. Он добавил, что при этом этом Москва в полной мере выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.
Напомним, главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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