Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам одно из помещений, находящееся в его резиденции в Ново-Огареве.

Интервью с главой государства в комнате отдыха провела съемочная группа телеканала "Россия 1"

Как следует из кадров, опубликованных телеканалом, интерьер помещения выполнен в светлых тонах. В нем находятся диван, телевизор, а также два кресла и небольшой стол — к нему президент и пригласил журналистов, чтобы записать интервью.