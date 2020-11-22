Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения 

"Признанный мастер, автор множества замечательных стихотворений, слов к десяткам популярных песен, в своем творчестве вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к Родине, к жизни. И потому ваши произведения, которые по праву называют поэтической летописью страны, ваш неустанный и вдохновенный труд актуальны во все времена", — подчеркнул президент.