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Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Путин поздравил Николая Добронравова с днем рождения
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Признанный мастер, автор множества замечательных стихотворений, слов к десяткам популярных песен, в своем творчестве вы воспеваете вечные ценности созидания и настоящей дружбы, любви к Родине, к жизни. И потому ваши произведения, которые по праву называют поэтической летописью страны, ваш неустанный и вдохновенный труд актуальны во все времена", — подчеркнул президент.

Путин пожелал поэту и его жене, народной артистке СССР Александре Пахмутовой, здоровья и успехов.
Николай Добронравов — российский поэт. Автор текстов песен на музыку своей жены — композитора Александры Пахмутовой: "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982). Награжден орденами "Знак Почета" (1978), Трудового Красного Знамени (1984), "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней (2008, 2003).
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Комментарии
Политика , Николай Добронравов , Александра Пахмутова , Владимир Путин
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