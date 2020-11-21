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Журналист после интервью с Путиным рассказал о его здоровье 

Ura.Ru 15 минут назад
Журналист встретился с Путиным и оценил его здоровье
Фото: ТАСС
Слухи о проблемах здоровья президента России Владимира Путина являются беспочвенными. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Осенью этого года западные СМИ писали о возможной скорой отставке президента из-за проблем со здоровьем. Журналист после интервью с российским лидером опроверг информацию.

«Все эти слухи о здоровье президента -абсолютная ерунда. То, что СМИ пишут бесконечно, — это одно из последствий пандемии. Большинство журналистов и блогеров с утра до ночи смотрят телевизор и что-то видят. Они не видят, что в реальности происходит, не знаю, что предшествовало событию, что было после событий. (…). На следующей неделе у президента много мероприятий. Он работает, как раньше работал», — поделился своими впечатлениями политический обозреватель ВГТРК.

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Политика , Павел Зарубин , Владимир Путин , ВГТРК
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