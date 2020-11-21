Журналист встретился с Путиным и оценил его здоровье

«Все эти слухи о здоровье президента -абсолютная ерунда. То, что СМИ пишут бесконечно, — это одно из последствий пандемии. Большинство журналистов и блогеров с утра до ночи смотрят телевизор и что-то видят. Они не видят, что в реальности происходит, не знаю, что предшествовало событию, что было после событий. (…). На следующей неделе у президента много мероприятий. Он работает, как раньше работал», — поделился своими впечатлениями политический обозреватель ВГТРК.