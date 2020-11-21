Скандал с российским флагом в Армении объяснили

Эксперт объяснил, почему премьер Армении лишил российского флага Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, приехавших на переговоры в Ереван.
Встреча состоялась сегодня. На официальных фотографиях, опубликованных МИД РФ, виден только штандарт Армении, стоящий рядом с Пашиняном. Российский триколор отсутствует, что резко бросается в глаза.
Владимир Шевченко, бывший глава протокольной службы Горбачева и Ельцина, в эфире НСН заявил, что не видит в этом ничего страшного. Скандал разгорелся бы, если б в другую страну приехал президент РФ, и хозяева не поставили российский стяг.
Если президент принимает гостей-министров, протокол допускает отсутствие государственного знамени.
«Когда принимают иностранных гостей на уровне министров, мы тоже флаги не ставим. Протокол это допускает. Если бы они (армянская сторона) поставили, было бы больше уважения. Но они так решили. Это — другой вопрос», — отметил эксперт.
Российские министры посетили Ереван после подписания соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение предусматривает передачу части Карабаха Азербайджану и размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в МИД РФ объяснили случившееся «протокольной тактикой» Еревана. Министерство опубликовало снимок 2019 года. Тогда на переговорах Лаврова и Пашиняна российского флага также не было.